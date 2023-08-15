В Ростове гордума утвердила двух новых глав Ленинского и Первомайского районов

Гордума Ростова утвердила двух новых чиновников. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону городская дума утвердила двух новых глав Ленинского и Первомайского районов. Об этом сообщили в ходе заседания гордумы 15 августа.

Теперь Ленинский район города будет возглавлять 49-летняя Юлия Мищук. Известно, что с 2002 по 2008 годы она работала в госорганах Ростовской области. Затем, до 2010 года, занимала должность замглавы администрации Ленинского района. Известно, что с 2010 по 2023 годы Юлия Мищук была первым замглавы администрации Ворошиловского района.

В Первомайском районе города главой администрации назначен 62-летний Сергей Ковшиков.

По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, Сергей Ковшиков - компетентный руководитель и обладает необходимым опытом. Ранее он занимал руководящие должности в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым. Также в разные периоды он замещал глав администрации Железнодорожного и Ворошиловского районов.

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