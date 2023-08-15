В Таганроге укрепят берег рядом с Приморским парком Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге планируют укрепить берег возле Приморского парке. Об этом 15 августа в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Работы по благоустройству парка обсудили в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию 325-летия Таганрога. Торжественная дата совсем близко: мероприятия пройдут с 8 по 10 сентября.

Во время пресс-конференции подняли вопросы благоустройства значимых общественных пространств, в том числе - Приморского парка. Там в рамках четвертого этапа работ запланированы гидротехнические и берегоукрепительные работы. Проект преображения территории стоит порядка 7 млн рублей.

- Работы и их финансирование станут возможны после утверждения минстроем пакета соответствующей документации, — рассказал Андрей Фатеев.

Также на пресс-конференции коснулись еще одной юбилейной даты Таганрога - день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков 30 августа. К празднику уже готовятся: ремонтируют памятники воинам погибших в годы ВОВ.

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