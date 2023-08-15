До конца 2024 года Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря

Ростов-на-Дону и Таганрог до конца 2024 года войдут в транспортное кольцо Азовского моря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону и Таганрог до конца 2024 года войдут в транспортное кольцо Азовского моря. Об этом сообщил ТАСС 15 августа со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Так, уже к концу 2024 года Азовское море собираются взять в автомобильное кольцо. Реализация планов начнется только после того, как в Ростовской области и Краснодарском крае завершат обходы Аксая, Краснодара и часть участка до Керченского моста.

- Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо, — рассказал Марат Хуснуллин издание.

Он также добавил, что за прошлый год подрядчики провели ремонт порядка 386 километров дорог, которые тянутся вдоль побережья Азовского моря. Также активно идут работы по строительству и ремонту съездов. Их планируют завершить в следующем году. Затем Ростов, Азов и Таганрог войдут в состав Азовского транспортного кольца. Как и другие города.

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