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НовостиОбщество16 августа 2023 6:28

На нескольких улицах Ростова-на-Дону временно ограничат водоснабжение

Холодную воду на сутки отключат в Ростове из-за технических работ
Ангелина СКИБА
Ростовчанам лучше заранее запастись водой на время отключения

Ростовчанам лучше заранее запастись водой на время отключения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители нескольких улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды. Ресурс отключат в четверг, 17 августа, прежупреждают в компании АО «Ростовводоканал».

С 8:30 17 августа до 7 часов утра 18 августа отключат: Локомотивную - Нансена - Павленко - Пермскую - Подтелкова - Доломановский - 20-ю Линию - 12 февраля.

С 8 часов 17 августа до 8 часов 18 августа водоснабжение будет прекращено в границах: 1-я Плановая - Зеленодольская - Димитрова - Урожайная, в том числе детский сад № 243.

Причина ограничений - переподключение водопроводных сетей на Чкалова и Мечникова.

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