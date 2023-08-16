В России внедрят новую стратегию по развитию финансовой культуры и грамотности населения

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Министерство финансов и Банк России обновили стратегию развития финансовой грамотности населения до 2030 г. Развитием образования и финансовой культуры на юге России многие годы занимается банк «Центр-инвест», который успешно реализует модель устойчивого банкинга и комплексное развитие финансовой грамотности региона.

Для предоставления доступа к бесплатным консультациям и финансовым знаниям «Центр-инвест» первым в стране начал открывать Центры финансовой грамотности. Сегодня действуют пять таких Центров на юге России, слушателями которых стали уже более 1,8 млн человек по всей стране. Программы банка имеют аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности.

Были разработаны специальные направления обучения, такие, как курсы по финансовой грамотности для детских домов, пенсионеров, волонтеров, работающих с ОВЗ, преподавание финансовой грамотности на языке жестов и др.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В проекте Банка России и Минпросвещения «Онлайн уроки по финансовой грамотности для школьников» 2022 года банк «Центр-инвест» занял первое место среди финансового сектора по количеству просмотров участников. Аудитория проекта превысила 5 млн человек.

На базе Центра финансовой грамотности банк развивает и собственный Акселератор бизнеса для стартапов и действующих предпринимателей. Программа акселератора включает в себя обучение, наставничество и льготное кредитование. Занятия проводят более 150 профессионалов и экспертов из разных регионов.

Банк «Центр-инвест» поддерживает современные инновационные проекты для молодежи, взаимодействует с вузами, общественными объединениями и органами власти для повышения финансовой грамотности, а также развития талантов и подготовки высоко востребованных ИТ-кадров.

Ожидается, что сформированная в России сеть специализированных центров позволит повысить финансовые компетенции всем обучающимся.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.