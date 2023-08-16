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НовостиОбщество16 августа 2023 10:40

Климатолог рассказал, сколько продлится сильная жара в Ростовской области

Специалист сообщил, когда произойдет пик жары
Михаил СТРИЖЕВ
Температура может достигать +38 градусов.

Температура может достигать +38 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Климатолог рассказал, сколько может продлиться сильная жара в Ростовской области. Кандидат географических наук Александр Иошпа сообщил прогноз на ближайшие дни.

По словам специалиста, на этой неделе столбик термометра продолжит подниматься. Пик жары придется на выходные дни.

— В воскресенье температура может установиться на уровне +38 градусов. Скорее всего, потепление продолжится до понедельника, — прокомментировал «КП-Ростов-на-Дону» Александр Иошпа.

Климатолог прогнозирует, что после 21 августа столбики термометров начнут снижаться. При этом он уточняет, что резкого похолодания не ожидается. Температура все еще может какое-то время держаться на отметке +30 градусов.

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