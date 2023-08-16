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НовостиОбщество16 августа 2023 11:31

В Таганроге временно перекрыли улицу Дзержинского и 1-ую Котельную

На время ремонта коллектора в Таганроге ограничили проезд по двух участкам дорог
Ангелина СКИБА
Общественный транспорт будет объезжать перекрытые участки

Общественный транспорт будет объезжать перекрытые участки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге до 24 августа перекрыли улицу Дзержинского от Чугунного до Петровской и по 1-ую Котельную от Дзержинского до Автодоровского. Об этом предупреждают местные власти.

- Дорожные ограничения связаны с ремонтом самотечного коллектора, - говорится в сообщении.

Общественный транспорт будет объезжать перекрытые участки:

- маршрут для № 31, 34, 35, 36: от переулка Гоголевского по Социалистической, Парковому до Дзержинского и далее по обычному маршруту. Выезд - в обратном направлении;

- маршрут для № 74: по Петровской, Социалистической, Парковому и далее по установленной схеме движения, выезд - в обратном направлении;

- маршрут для № 73: по Александровской, Гоголевскому, Социалистической, Парковому до улицы Дзержинского и далее обычной схеме маршрута, выезд - в обратном направлении.

Для других транспортных средств проезд предполагается в соответствии с правилами дорожного движения.

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