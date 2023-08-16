В Севастополе мужчина поджидал девочек в подъезде и оголялся перед ними

Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе мужчина пойдет под суд за эксгибиционизм. Об этом сообщаем «КП – Крым» со ссылкой на местную прокуратуру.

32-летнего жителя обвиняют в непристойностях в отношении девочек младше 14 лет. Правоохранители выяснили, что три года назад мужчина приехал к своей девушке из Карачаево-Черкессии. Он познакомился с крымчанкой в интернете и между ним завязался роман. Однако спустя некоторое время пара рассталась. Мужчина остался жить в Севастополе. Так, в декабре 2021 года, затем в ноябре прошлого и марте 2023 года в подвыпившем состоянии он оголился перед девочками. На тот момент детям было от 7 до 11 лет.

– События происходили в дневное время на улице и в подъезде многоквартирного дома, – говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что насилия в отношении детей приезжий не применял. Мужчину задержали в Карачаево-Черкессии. Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд.

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