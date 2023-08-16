Специалисты рассказали, что трагедия на АЗС в Махачкале была неизбежна

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета России. Фото: СКР

По мнению экспертов, трагедию на АЗС в Махачкале невозможно было избежать. Об этом сообщает «КП – Ставрополь». Основная версия случившегося – взрыв селитры. Она используется для удобрений и в разных отраслях промышленности. Отметим, что опасная продукция находилась рядом с заправкой.

Химик Ирина Красавина сообщила, что трагедия могла произойти и без пожара, так как правило хранения селитры было нарушено.

- Селитра - это соли азотной кислоты. Все они без исключения - калиевая, натриевая, аммиачная - обладают нестойкостью. При хранении NO3 превращается в NO2 - соли азотистой кислоты, при этом выделяется кислород. А чистый кислород - это взрывы, даже без искры, нужны только определенная температура, влажность, концентрация. То есть достаточно просто неправильного хранения больших объемов селитры, - рассказала эксперт.

Однако, неправильное хранение продукции – не единственная причина, которая повлияла на трагедию такого масштаба.

Эксперт пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин рассказал о еще двух проблемах.

- Мощность взрыва в Махачкале была такова, что выброс пламени произошел в радиусе 50 метров. Но тут еще сыграл роль и человеческий фактор. Нельзя было подходить ближе, чем на 100 метров минимум! Кто-то пытался спасти машину, кто-то хотел помочь другим, кто-то просто пришел поснимать на телефон. Люди не ожидали такого сильного выброса газовоздушной смеси, - рассказал Константин Калужин.

Напомним, что страшная трагедия произошла в Махачкале поздним вечером 14 августа. В результате сильного взрыва погибли 35 человек и больше 100 людей пострадали. Отметим, что 34-летнего владельца опасной продукции задержали и доставили на допрос. В Дагестане 15 августа было объявлено трауром в память о погибших.

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