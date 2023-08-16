Власти Ростова-на-Дону усилят взаимодействие с филиалом «Союза ветеранов СВО»

Городские власти усилят поддержку ветеранов СВО и семьей погибших бойцов Фото: Дмитрий Кутепов

Администрация Ростова-на-Дону усилит взаимодействие с филиалом Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов СВО». Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы обсудили сотрудничество с председателем филиала, майором, командиром стрелкового батальона 42 гвардейской мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Дереником Темирхановым. Будем поддерживать ветеранов СВО и семьи погибших бойцов, организовывать мероприятия, связанные с преемственностью и наставничеством, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также в ходе беседы с Дереником Борисовичем подняли вопрос о возможности размещения офиса общественной организации в здании Патриотического центра «Победа».

- Уверен, Центр станет символической площадкой для Союза, участники которого борются за мир и независимость нашей Родины. Уверен, совместная работа будет плодотворной и результативной, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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