Стало известно, как Таганрог отметит свое 325-летие Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге рассказали, какие мероприятия ждут жителей на День города. Об этом на своей странице сообщил глава администрации приморского города Алексей Фатеев.

12 сентября Таганрог отметит свой 325-й день рождения. До этой даты осталось меньше месяца и город активно готовится к юбилею.

- Концерты, мастер-классы, пешеходные и виртуальные экскурсии, выставки, квесты — всё это зашумит на городских улицах с 1 сентября, - поделился Алексей Фатеев.

В этот день горожан ждет День знаний и науки. Так, с 11 до 18 часов в Приморском парке состоится фестиваль «Наши таланты – родному городу». На следующий день, 2 сентября, пройдут народные гуляния. С 10 до 21 часа пройдет праздник спорта и другие интересные мероприятия. 3 сентября будет посвящено различным мастер-классам и выставкам, а 4 сентября объявлено в городе Днем культуры. День молодежи пройдет 5 сентября, а 6 числа в городе состоится День семьи. Исторические мероприятия запланированы на 7 сентября.

Главный праздник состоится 12 сентября. В этот день в 9 часов в Никольском храме пройдет праздничная литургия в честь юбилея города, затем в 10 часов пройдет церемония возложения цветов к памятнику Петру I и вручение знака «Почетный гражданин города»;

В 18 часов в театре им. Чехова пройдет открытие Международного театрального фестиваля «На родине А. П. Чехова».

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