В Ростове разыскивают пропавшую 77-летнюю женщину

В Ростове пропала 77-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропала 77-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Анна Юртаева вышла из дома 16 августа. Родственники на протяжении дня не могут связаться с женщиной, а ее местоположение неизвестно. Взволнованные родственники пытались найти пенсионерку самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились з помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики на протяжении дня прочесывают все улицы города и близлежащие районы.

Рост пропавшей – около 165 сантиметров. У женщины плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в черно-белую куртку, желтую майку и брюки. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

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