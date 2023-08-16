Спикер донского Заксобрания встретился с жителями Чертковского района

В Чертковском районе планируют возродить полноценное железнодорожное сообщение. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко совершил рабочую поездку в Чертковский район. В процессе общения с жителями парламентарий сообщил о важной инициативе.

Речь идет о возрождение полноценного железнодорожного сообщения. В восстановлении движения электропоездов через Чертково заинтересованы тысячи жителей донского края и Луганской Народной Республики.

- Несколько лет назад была создана новая ветка железной дороги, которая изменила схему транспортного сообщения. Но, с учетом вхождения новых субъектов в состав Российской Федерации, получается, что не только жители Чертково, но и жители Меловского района, и всей Луганской Народной Республики заинтересованы в том, чтобы пользоваться железнодорожной веткой на Чертково, - написал Александр Ищенко в своем официальном телеграм-канале.

Уже подготовлено соответствующее обращение к руководству СКЖД.

- Этот вопрос актуален, волнует тысячи людей и, думаю, будет поддержан, - подытожили председатель ЗС.