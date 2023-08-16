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НовостиОбщество16 августа 2023 18:34

В Таганроге на улицах Морозова и Чехова изменится схема движения транспорта

В Таганроге на двух улицах с 29 августа изменится схема движения
Лейла МИРИШОВА
Водителям стоит заранее продумать свой маршрут

Водителям стоит заранее продумать свой маршрут

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге на улицах Морозова и Чехова изменится схема движения транспорта. Соответствующая информация появилась на сайте администрации приморского города.

Так, с 29 августа на перекрестке переулка Красного с улице Чехова изменится приоритет проезда. Отметим, что это право на первоочередное движение по отношению к другим транспортным средствам.

Также на улице Морозова от дома №30 до пересечения с трамвайными рельсами установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей.

Причиной таких изменений стало обеспечение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортных заторов и разгрузка автомобильного потока.

Отметим, что водителям необходимо заранее продумать свой маршрут и быть внимательнее при остановке автомобиля, чтобы не получить штраф.

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