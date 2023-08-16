В Ростове застройкой на Северном займется кубанская компания

В Ростове застройкой на Северном за 663 млн рублей займется Кубанский застройщик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону застройкой в Октябрьском районе будет заниматься Кубанская компания. Об этом сообщили на сайте ДОМ.РФ.

Эксперты подвели итоги аукциона на право заключения договора застройки в одном из районов Ростова. Участок находится рядом с улицей Петренко. Его площадь составляет больше 32 гектаров. Подрядчики планируют застроить порядка 150 тысяч квадратных метров жилья, а также необходимую инфраструктуру. Победителем в аукционе стала компания из Краснодарского края. Предприятие предложило 663 млн рублей.

Дома планируется строить высотой в 22 этажа. Также планируется обустроить детские и спортивные площадки. Кроме того, застройщик планирует обустроить транспортную и социальную инфраструктуру. Территорию ЖК подрядчики благоустроят и проведут озеленение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове началась подготовка реконструкции улицы Вавилова

В Ростове-на-Дону подрядчики приступили к подготовке ремонтных работ на улице Вавилова (подробнее)