В Ростове в четверг ожидается небольшая облачность и +32

Синоптики сообщили, что 17 августа в Ростове ожидается облачная и жаркая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону под конец рабочей недели ожидается облачная погода. Об этом сообщили специалисты Ростгидрометцентра.

В четверг, 17 августа, в донской столице ожидается облачная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до +32 градусов. Вечером в городе станет прохладнее до +20 градусов. Порывы ветра достигнут 3-4 метров в секунду.

Отметим, что пятницу, 18 августа, погода будет аналогичной. Днем ожидается облачность, а столбики термометров покажут до +31..+33 градусов. Вечером в Ростове станет намного прохладнее до +20 градусов.

Напомним, что в сильную жару необходимо находиться в тени, пить достаточное количество еды и не забывать про головной убор.

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