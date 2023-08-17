В Ростовской области 3,6% студентов попадали в коррупционные ситуации

В Ростовской области 3,6% студентов вузов давали взятки преподавателям
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Ростовской области 3,6% студентов признались, что попадали в коррупционные ситуации в вузе. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.
В донском регионе провели социологический опрос среди студентов на тему коррупции. В результате, 88,7% обучающихся сообщили, что взяточничество во время обучения – не являются нормой. Однако, 3,6% из них признались, что попадали в коррупционные ситуации во время обучения.
Причиной взяток в вузах 22,2% опрошенных считают безответственное отношение к предмету самих студентов. Многие учащиеся в качестве решения этой проблемы посчитали, что необходимо повысить зарплаты преподавателям.
По данным опроса, в правительстве Ростовской области решили, что необходим совершенствовать систему профилактики коррупционных правонарушений в донских вузах.
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