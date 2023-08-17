В Ростове 17 августа сотни жителей проведут без света несколько часов

Причиной временных неудобств стали профилактические работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону ожидается отключение электроэнергии. Об этом сообщили на сайте «Донэнерго».

В четверг, 17 августа, сразу в нескольких районах города планируют обесточить дома. С 9 до 16 часов отключения запланированы по адресам: ул. Курортная 131; ул. Свердловская 48-78, 98, 69, 81/44; ул. Батуринская 98, 86/46; ул. Коминтерна 26-28; ул. 1-я Круговая 33-41, 34-42; ул. 3-я Круговая 41-51, 50-54; ул. Лазаревская 1-21, 2-20; ул. Ревкомовская 52-112, 51-115.

В этот же день с 9 до 17 часов будут обесточены дома по адресам: ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-31, 2-28; ул. 20-я линия 8-22, 7-27; ул. 22-я линия 12-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б.

В эти часы также от сети отключат дома, расположенные на ул. Обсерваторной 82-96, 104/1, 104/2.104/3, 104/4; ул. Лапласа; ул. Бесселя; ул. Кюри; ул. Кеплера; ул. Коперника; бульваре Галилео Галилея; ул. Ориона; бульваре Межзвёздный; ул. Астероидной; ул. Вселенной; ул. Осевая; ул. Экскаваторной; бул. Млечного пути; пер. Андромеды; пер. Гелиоса; ул. Созвездия Андромеды; ул. Фобоса; ул. Невесомости; ул. Созвездия; пер. Зенитный.

Также с 9 до 17 часов будет обесточен просп. Космонавтов 1/Б и парк «Дружба».

А с 9 до 15 часов света не будет по адресам: ул. Саратовская 4-34; пер. Липецкий 2-68, 3-37; пер. Тамбовский 1-59, 2-18; ул. Полярная 2-14, 1-11; пер. Воронежский 2-20, 11-15; ул. Курская 1-17, 4, 4А; ул. Футбольная 12-34, 11-31; ул. Зоологическая 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г; ул. Ноябрьская.

Причиной временных неудобств назвали профилактические работы.

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