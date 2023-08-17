Угонщика задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области парень угнал у лучшего друга скутер, пока тот спал. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в Орловском районе.

По предварительной информации, 18-летний парень пришел в гости к другу. Спустя несколько часов владелец скутера заснул. Друг, не теряя возможности, взял с полки ключ зажигания и направился за двухколесным транспортом. Парень завел скутер и поехал кататься. Когда его друг проснулся, то увидел, что транспорт угнали и сразу же обратился в полицию. Угонщика задержали и доставили в участок. По словам задержанного, он просто захотел прокатиться, а своего скутера у него нет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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