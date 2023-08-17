Житель Ростова-на-Дону пытался отправить по почте замаскированные наркотики

Свертки с «порошком» нашли в канистрах из-под машинного масла. Фото: УТ МВД по СКФО

В Ростове-на-Дону 36-летний мужчина пытался отправить по почте замаскированные наркотики. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

- Ростовчанин поместил в несколько канистр с машинным маслом 6 свертков с запрещенным порошком и отправил в Луганск, но эта посылка не дошла. Канистры изъяли, а вещество направили криминалистам, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Лабораторные исследования подтвердили, что сверки были с незаконным наполнением, их общий вес составил около 800 граммов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Позже выяснилось, что мужчина уже отбывает наказание в Брянской области за аналогичное преступление.

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