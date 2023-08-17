28,3 % проб, отобранных из водоемов Ростовской области, не соответствовали норме

Пробы в водоемах региона отбирают ежедекадно с мая по октябрь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 28,3 % проб, взятых из поверхностных водоемов, не прошли по микробиологическим показателям. Об этом в середине августа сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Известно, что с начала 2023 года на микробиологию исследовали 505 образцов, 333 - на наличие паразитов, еще 29 - на вирусологические параметры.

- Возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, не обнаружили, - подчеркивают специалисты.

Напомним, пробы в водоемах донского региона отбирают на постоянной основе, ежедекадно, с мая по октябрь.

Ранее воду из Северского Донца признали несоответствующей нормам.

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