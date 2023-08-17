В Ростовской области задержали наводчика ВСУ, который скрывался семь лет

Пьяного бездомного задержали на улице, а потом проверили его историю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области задержали бездомного мужчину, который в прошлом оказался наводчиком ВСУ. В работе на армию Украины он признался, когда его привлекли за мелкое правонарушение. Об этом сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах.

57-летний мужчина не имел прописки и официальной работы. Участковый задержал его на улице, когда бездомный перебрал со спиртным и начал буянить. Его привели в отдел, чтобы оформить административный протокол за мелкое хулиганство.

При проверке выяснилось, что мужчина служил по контракту, находился в Донецке и был наводчиком ВСУ, сдавая кураторам расположение воинских объектов армии республики, помогал наводить и корректировать удары.

После мужчина оказался в Ростовской области. Последние семь лет он вел скрытный образ жизни, не имел постоянного места жительства и перебивался случайными заработками без официального трудоустройства.

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