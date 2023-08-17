В городе Зверево работницу аптеки заподозрили в нелегальной продаже препаратов

Подозреваемой грозит уголовное наказание Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Зверево сотрудницу одной из аптек заподозрили в нелегальной продаже сильнодействующего вещества. Теперь женщине грозят штраф и до 8 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

- Дело завели по части 3 статьи 234 УК РФ («Незаконный сбыт сильнодействующих веществ, совершенный в крупном размере»). На время расследования задержанной избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, - прокомментировали в полиции.

По данным правоохранителей, все началось с того, что на дороге остановили машину с 38-летним водителем и 23-летней пассажиркой, жительницей Красносулинского района. Молодая женщина имела при себе 10 флаконов (около 100 граммов) сильнодействующего препарата.

Выяснилось, что нарушительница получила лекарство по фальшивому рецептурному бланку, который ей выдали в аптеке. Позже, при обыске торговой точки, были изъяты такие же липовые бланки. Как они попали в оборот, сейчас выясняют.

Напомним, ранее житель Ростова-на-Дону переправил в Луганск посылку с замаскированными наркотиками.

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