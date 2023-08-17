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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:35

В Волгодонске 49-летний велосипедист пострадал в ДТП с иномаркой

Авария с участием легковушки и велосипедиста произошла в Волгодонске
Ангелина СКИБА
ДТП зарегистрировали вечером на улице академика Королева. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

ДТП зарегистрировали вечером на улице академика Королева. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске 49-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел вечером 16 августа в пределах «зебры», расположенной на улице академика Королева.

Предварительно, владелец двухколесного транспорта не спешился перед пешеходным переходом. Мужчина переезжал дорогу, и его в этот момент сбил Volkswagen Passat.

Правоохранители просят водителей быть предельно внимательными. Нужно всегда помнить и выполнять правила дорожного движения.

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