В Волгодонске 49-летний велосипедист пострадал в ДТП с иномаркой

ДТП зарегистрировали вечером на улице академика Королева. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске 49-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел вечером 16 августа в пределах «зебры», расположенной на улице академика Королева.

Предварительно, владелец двухколесного транспорта не спешился перед пешеходным переходом. Мужчина переезжал дорогу, и его в этот момент сбил Volkswagen Passat.

Правоохранители просят водителей быть предельно внимательными. Нужно всегда помнить и выполнять правила дорожного движения.

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