На приплотинном участке Цимлянского водохранилища проведен мониторинг качества воды

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Результаты мониторинга отдела охраны окружающей среды, проводимого на АЭС, показали, что качество воды в водоеме-охладителе атомной станции, не смотря на высокую температуру воздуха, соответствует нормам водных объектов рыбохозяйственного значения по всему комплексу показателей.

Мониторинг водоема-охладителя экологи проводят еженедельно. Он включает проверку химического состава воды, уровня минерализации и температуры воды.

- Мы проводим контроль состояния водоема по всему его периметру. В летнюю жару, когда температура воздуха составляет и 30, и 40 градусов, это особенно актуально, поскольку температура воды влияет на уровень минерализации водоема, что в свою очередь отражается на эффективности работы оборудования АЭС. Чем ниже уровень минерализации, тем меньше вероятность образования на стенках теплообменных трубок карбонатных отложений. Кроме того, мы следим за содержанием в воде растворенного кислорода. Сегодня уровень кислорода в воде — 8,3 мг/дм3, уровень минерализации тоже в норме, что подтверждает соответствие водоема-охладителя по качеству воды водным объектам рыбохозяйственного значения, - пояснила инженер лаборатории ОООС Елена Кощина.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В технологическом водоеме проводится целый комплекс мероприятий для улучшения качества воды. В водоем-охладитель выпускают рыб-мелиораторов, чтобы они не давали ему зарастать водной растительностью. Так, за 10 лет было выпущено более 350 тонн карпа, белого и пестрого толстолобика, белого амура.

- Для предприятий атомной отрасли и Ростовской атомной станции обеспечение экологической безопасности - одна из приоритетных задач. В 2022 году на природоохранные мероприятия АЭС направила более 700 миллионов рублей, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Данные мониторинга состояния водоема-охладителя и приплотинного участка Цимлянского водохранилища экологи атомной станции передают в надзорные органы. Цифры проверяются и размещаются на ресурсе ведомства в открытом доступе.