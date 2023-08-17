В сентябре пройдет эксклюзивная премьера сериала «Плакса» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Премьера музыкальной драмы «Плакса» от Сергея Жукова состоится 28 сентября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink. Это совместный проект компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», видеосервиса Wink и телеканала СТС. Сериал войдет в линейку Wink Originals. Телепремьера пройдет в новом сезоне на канале СТС.

«Плакса» вошла в конкурсную программу фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 7 по 12 сентября. Кстати, именно Сочи стал в сериале городом Новоморском, в котором происходит действие.

По сюжету сериала главная героиня, школьница Маша (Ника Жукова), вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками.

Сериал «Плакса» — сложный и масштабный проект. В кадре нет ничего случайного, всё несет смысловую нагрузку.

- «Плакса» — это первый за очень долгое время сериал для подростков, в котором музыка играет одну из главных ролей. Но музыкальный — не значит поверхностный. В сериале мы поднимаем очень важную проблему школьного буллинга, с которым сталкиваются дети. У нас получился откровенный разговор об этом, что наверняка найдет отклик в сердцах школьников и их родителей. Я мечтаю, что, как когда-то после «Ранеток», девчонки и мальчишки вновь возьмутся за гитары, а в итоге на нашей музыкальной сцене появится много новых ярких талантов, — отметил Сергей Жуков, генеральный продюсер, композитор сериала «Плакса» и отец Ники.

Как подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин, сериал берется за сложную и болезненную для подростков проблему, но вселяет в них надежду и учит искать способы защиты своего я.

Тизер-трейлер сериала можно посмотреть по ссылке.

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