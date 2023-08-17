Российские банки повышают ставки по рублевым вкладам

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В связи с повышением ключевой ставки Центробанка российские банки пересматривают условия по рублевым вкладам. Как следует из сообщений, максимально депозитные ставки вырастут до значения выше 12%.

Так, с 17 августа по всей линейке сберегательных продуктов улучшает условия ВТБ. По разным продуктам максимальная ставка будет соответствовать ключевой ставке.

- Нам очень важно обеспечивать своих клиентов максимально выгодными условиями размещения средств, поэтому мы в рекордно короткие сроки реагируем на внеочередное увеличение ключевой ставки. Новые условия по нашим рублевым депозитам позволят россиянам получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации. Для тех, кто предпочитает гибко распоряжаться своими средствами, на следующей неделе мы предложим увеличенные ставки по накопительным счетам, – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему улучшению условий на розничном рынке сбережений. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок.