В Ростовской области военного осудили за убийство сослуживца

Приговор вынесли в Новочеркасском гарнизонном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудили бойца, который во время ссоры убил сослуживца, а потом пытался списать все на украинских диверсантов. Это следует из данных, опубликованных Новочеркасским гарнизонным военным судом.

На сайте инстанции говорится, что конфликт произошел в январе 2023 года. Предварительно, военный попросил троих товарищей, находившихся в блиндаже, говорить тише, но они не послушали. Более того, от одного из мужчин последовал удар в лицо.

Военный в ответ на это не стал ссориться. Однако через время, когда все ушли, один из оставшихся - тот самый мужчина, который до этого применил силу - потребовал покинуть блиндаж, угрожая автоматом. Тогда его оппонент схватил свою винтовку СВД-С и выстрелил, после чего перенес убитого сослуживца в колею грунтовой дороги, «чтобы придать гибели вид боевых потерь».

Известно, что осужденный на слушаниях в суде полностью признал вину.

Приговор был вынесен 15 июня 2023 года по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство). Было назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, - прокомментировали в Новочеркасском гарнизонном военном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове осудили двух мужчин, которых задержали в ЛНР за подготовку теракта

Двух мужчин за подготовку теракта осудили в Южном окружном военном суде (подробности)