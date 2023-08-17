Под Азовом полыхает ландшафтный пожар, трассу затянуло дымом

На месте происшествия задействовали 16 человек и 4 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 17 августа, под Азовом разгорелся ландшафтный пожар. По состоянию на 17:20, тушение продолжается, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

- Вызов поступил около 9:28, после этого выехали на улицу Победы. Огонь прошел 200 кв. метров. Ранее фиксировали три очага горения, к этому моменту два из них уже потушили, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают 16 человек, задействовано 4 единицы техники.

Добавим, ранее очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, снятые на трассе, в районе Пешково. По словам людей, пожар ушел в сторону полей, при этом видимость на дороге из-за дыма «почти нулевая».

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