Терапевт рассказала ростовчанам, как можно убрать жир с живота

Специалисты поделились с ростовчанами, как эффективно можно убрать жир с живота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Ростова рассказали, как лучше убрать жир с живота. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

По словам специалиста, избавиться от жира на животе можно только благодаря правильному сбалансированному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Также из рациона необходимо полностью убрать алкоголь.

- Убрать жир с живота одним упражнением, например, постоянной тренировкой только брюшного пресса, нельзя. Необходимо чередовать силовые и кардионагрузки, следить за питанием: отказаться от быстрых углеводов, трансжиров, солений, копченостей и алкоголя, — рассказала специалист.

Медик также отметила, что в рационе должны присутствовать фрукты, овощи и достаточное количество белка. При этом, нужно придерживаться дефицита калорий, что способствует быстрому похудению. Также необходимо наладить режим сна.

- Тогда уменьшится выработка гормона голода — грелина. Стресс также способствует набору веса. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон. Это уменьшит уровень стресса и разгонит лимфу, — подытожила Чиркова.

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