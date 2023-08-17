Рэп-исполнитель Аким Апачев отменил концерт в Ростове 25 августа

За все купленные билеты Аким Апачев пообещал вернуть деньги. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев сообщил в своем телеграм-канале, что запланированный концерт на 25 августа в Ростове отменили.

Музыкант также сообщил, что произошло это по независящим от него причинам, а деньги за купленные билеты его поклонникам вернут.

— Отмена не связана с какими либо запретами местных властей, наоборот — нам оказана максимальная поддержка, — сообщил рэп-исполнитель.

Также он попросил прощения у всех, кто планировал посетить его выступление.

Отметим, что Аким Апачев родом из соседней Донецкой Народной Республики. Он стал популярен за счет своих патриотических песен и поддержки проведения СВО. Также в этом году он предложил создать в стране реестр исполнителей, которые выступили против спецоперации.

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