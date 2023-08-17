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НовостиОбщество17 августа 2023 15:26

Стоматолог объяснила, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы не испортить зубы

Специалист рассказала ростовчанам, что сахар, чай и кофе портят зубную эмаль
Лейла МИРИШОВА
Специалист рассказала ростовчанам, что сахар, чай и кофе портят зубную эмаль

Специалист рассказала ростовчанам, что сахар, чай и кофе портят зубную эмаль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоматолог рассказала ростовчанам, от каких продуктов быстро портятся зубы. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на специалиста в области стоматологии Марию Балакиреву. Медик объяснила, что плохо воздействуют на зубную эмаль чай, кофе и сахар.

Углеводы очень сильно прилипают к стенкам эмали. Поэтому после еды нужно прополоскать рот, а лучше почистить зубы. Сладкие напитки хорошо наседают на эмаль в виде тонкого налета, что приводит к потемнению цвета.

Стоматолог объяснила, что после любого приема пищи необходимо чистить зубы и ухаживать за полостью рта. Также необходимо раз в полгода проводить профгигиену у специалиста, снимать зубные камни и делать ультразвуковую чистку. Благодаря таким способам не только улучшится состояние зубов, но дыхание станет свежее.

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