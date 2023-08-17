Сити-менеджер Ростова провел личный прием граждан

Глава администрации Ростова провел личный прием граждан по вопросам благоустройства города. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова-на-Дону провел личный прием граждан. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в соцсети 17 августа.

По словам главы городской администрации, жителей волновали вопросы благоустройства. Так, к сити-менеджеру обратились родители с просьбой заменить ограждение детсада №234 на улице Малиновского.

- На территории дошкольного учреждения уже провели обрезку деревьев, спилили старые зеленые насаждения, отремонтировали игровое оборудование, покрасили малые архитектурные формы. А до конца года обновим ограждение. Деньги на это уже выделили, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также жители Ростова обратились с просьбой о ремонте внутриквартального проезда на улице Оганова, 3/1. По словам главы администрации, деньги на необходимые работы выделили. Подрядчики приступят к ремонту 20 августа, а к 1 сентября работы планируют завершить.

- В ходе ремонта дорожники снимут деформированный асфальтобетонный слой, сделают подстилающие и выравнивающие слои, уложат новый асфальт, - рассказал Алексей Логвиненко.

Кроме того, в сентябре подрядчики заасфальтируют автомобильные подъезды и обустроят пешеходные подходы к железнодорожной платформе «Развилка», которые проходят по улицам Фадеева, Куприна, Алма-Атинская. Работы планируется завершить в декабре.

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