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НовостиОбщество17 августа 2023 16:05

Сити-менеджер Ростова провел личный прием граждан

Глава администрации Ростова провел личный прием граждан по вопросам благоустройства города
Лейла МИРИШОВА
Глава администрации Ростова провел личный прием граждан по вопросам благоустройства города. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова провел личный прием граждан по вопросам благоустройства города. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова-на-Дону провел личный прием граждан. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в соцсети 17 августа.

По словам главы городской администрации, жителей волновали вопросы благоустройства. Так, к сити-менеджеру обратились родители с просьбой заменить ограждение детсада №234 на улице Малиновского.

- На территории дошкольного учреждения уже провели обрезку деревьев, спилили старые зеленые насаждения, отремонтировали игровое оборудование, покрасили малые архитектурные формы. А до конца года обновим ограждение. Деньги на это уже выделили, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также жители Ростова обратились с просьбой о ремонте внутриквартального проезда на улице Оганова, 3/1. По словам главы администрации, деньги на необходимые работы выделили. Подрядчики приступят к ремонту 20 августа, а к 1 сентября работы планируют завершить.

- В ходе ремонта дорожники снимут деформированный асфальтобетонный слой, сделают подстилающие и выравнивающие слои, уложат новый асфальт, - рассказал Алексей Логвиненко.

Кроме того, в сентябре подрядчики заасфальтируют автомобильные подъезды и обустроят пешеходные подходы к железнодорожной платформе «Развилка», которые проходят по улицам Фадеева, Куприна, Алма-Атинская. Работы планируется завершить в декабре.

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