Ростовчанка взяла золото на международных соревнованиях

Она финишировала на 21 секунду быстрее - 15:09.42 минуты. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Ростовская легкоатлетка выиграла золотой кубок на международных соревнованиях «Королева российского спорта». Об этом глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в соцсетях 17 августа.

Турнир стартовал в Екатеринбурге 17 августа. В первый день соревнований 30-летняя Ольга Вовк преодолела дистанцию 5000 метров, показав лучший результат сезона в России - второй раз подряд в этом году.

Отметим, что в июле она выиграла Кубок России, пробежав эту же дистанцию за 15:31.01 минуты. Теперь лучший результат сезона в стране обновился вместе с личным рекордом ростовчанки. Она финишировала на 21 секунду быстрее - 15:09.42 минуты.

- Поздравляю Ольгу Вовк и её тренера Валерия Сретенцева с потрясающим результатом!, - обратился к спортсменке Алексей Логвиненко.

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