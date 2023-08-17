В Ростовской области РЭО вложит около 10 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы

В Ростовской области на реализацию проектов мусороперерабатывающих заводов РЭО планирует вложить около 10 млрд рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области РЭО вложит 10 млрд рублей в реализацию проектов мусороперерабатывающих заводов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Глава Ростовской области Василий Голубев обсудил вместе с директором РЭО Денисом Буцаевым реализацию этого проекта.

По информации правительства, в область есть три межмуниципальных отходоперерабатывающих комплекса: Мясниковский, Волгодонской и Неклиновский. В 2024 году планируется завершить строительство мусоросортировочного комплекса в Мясниковском районе, а также построить Новочеркасского и Красносулинского отходоперерабатывающих комплексов.

- Рассматриваем несколько проектов, в рамках которых будет построено три объекта. Их общая мощность составит 1 млн тонн в год. Стоимость проектов оценивается в 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% со стороны РЭО, - рассказал Денис Буцаев.

Василий Голубев считает важным продолжать системную работу по обращению с отходами.

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