В Ростове-на-Дону приступили к тестированию умного пешеходного перехода Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове началось тестирование умного пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления пассажироперевозками.

Главная задача умной «зебры» предупреждать водителей о пешеходе на проезжей части и штрафы при несоблюдении ПДД. Кроме того, умная система освещает место пересечения дороги даже глубокой ночью и в условиях непогоды, а ее отличительной особенностью является оповещение лиц с ограниченными возможностями.

Отметим, что эти системы успешно применяются в 28 регионах России. Благодаря такой системе значительно снижается смертность и число ДТП на дорогах.

Сегодня умный пешеходный переход тестируют на проспекте Стачки, 217 — это место по итогам 2022 года признали наиболее аварийным участком по числу ДТП с пешеходами. Если тестирование умного окажется успешным, системами оборудуют и другие аварийные участки Ростова-на-Дону.

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