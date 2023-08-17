В Ростове-на-Дону приступили к тестированию умного пешеходного перехода
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростове началось тестирование умного пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления пассажироперевозками.
Главная задача умной «зебры» предупреждать водителей о пешеходе на проезжей части и штрафы при несоблюдении ПДД. Кроме того, умная система освещает место пересечения дороги даже глубокой ночью и в условиях непогоды, а ее отличительной особенностью является оповещение лиц с ограниченными возможностями.
Отметим, что эти системы успешно применяются в 28 регионах России. Благодаря такой системе значительно снижается смертность и число ДТП на дорогах.
Сегодня умный пешеходный переход тестируют на проспекте Стачки, 217 — это место по итогам 2022 года признали наиболее аварийным участком по числу ДТП с пешеходами. Если тестирование умного окажется успешным, системами оборудуют и другие аварийные участки Ростова-на-Дону.
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