На выходных в Ростове ожидается жара до +36 градусов

. Днем в городе будет жарко до +36 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на выходных ожидается жара до +36 градусов. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В субботу, 19 августа, в Ростове весь день будет солнечно. Днем в городе будет жарко до +36 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +29 и станет немного прохладнее. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

В воскресенье, 20 августа, в Ростове-на-Дону погода будет аналогичной – на небе ни облачка. В дневное время термометры покажут вновь +36 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +23 градусов.

Напомним, что в сильную жару необходимо находиться в тени, пить достаточное количество воды и не забывать про головной убор.

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