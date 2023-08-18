Для пассажиров театрального трамвая артисты разыграют представление. Фото: страница ВК председателя гордумы Таганрога Инны Титаренко

В Таганроге ко Дню города запустят театрально-исторический трамвай. Об этом сообщили в группе городского камерного театра 17 августа.

Трамвай начнет курсировать по улицам приморского города 2 и 3 сентября. Это подарок для жителей Таганрога на 325-летие города. Каждый желающий сможет прокатиться на необычном транспорте и окунуться в мир театра. Отметим, что украшенный и стилизованный вагон никого не оставит равнодушным.

Для пассажиров театрального трамвая артисты разыграют представление.

Напомним, что в прошлом году трамвай курсировал с арт-пространства «Таганрогский трамвай» в парке им. М. Горького. Там артисты порадовали горожан кукольным спектаклем «Кот в сапогах». По пути артисты зазывали прохожих прокатиться в вагоне, а на остановках устраивали мини-сценки, чтобы поднять горожанам настроение.

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