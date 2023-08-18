У Таганрога появился фирменный стиль и логотип

Основы брендбука могут быть адаптированы на сувенирную продукцию. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге разработали фирменный стиль и логотип. Об этом сообщили на сайте городской администрации 17 августа.

- Брендбук города разрабатывался командой маркетологов и дизайнеров для формирования единого визуального фирменного стиля и повышения туристской привлекательности, - сообщили в пресс-службе.

Специалисты создали фирменный набор элементов, основой которых стал логотип «Тот самый город». Он включает в себя ассоциативный визуал города. Важным элементом в фирменном стиле послужили иллюстрации главных исторических памятников приморского города, а также известных уроженцев.

Как сообщили в администрации Таганрога, основы брендбука могут быть адаптированы на сувенирную продукцию. Например, быть напечатаны на кружках, блокнотах, футболках, шопперах, а также значках и магнитиках.

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