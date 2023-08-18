В Ростове нашли без вести пропавшую пенсионерку живой

Поисковики сутки прочесывали все улицы и близлежащие районы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону нашли без вести пропавшую пенсионерку. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Отметим, что пожилая женщина пропала 16 августа. Пенсионерка перестала выходить на связь, а информации о ее местонахождении не было. Взволнованные родственники пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики сутки прочесывали все улицы и близлежащие районы. Только вечером 17 августа стало известно, что пенсионерку нашли живой.
Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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