В переулке Согласия в Ростове-на-Дону введут одностороннее движение

На отрезке от Доломановского до Халтуринского установят дорожные знаки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону отрезок дороги в переулке Согласия сделают односторонним. Об этом в ходе личного приема жителей города рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В настоящее время из-за припаркованных с двух сторон машин затруднен разъезд встречного транспорта от Доломановского до Халтуринского. Чтобы решить эту проблему, мы введем на этом участке одностороннее движение в восточном направлении, - сообщил Алексей Логвиненко.

Новую схему движения должны ввести до конца октября. Также в указанном районе установят соответствующие дорожные знаки.

Напомним, с 28 августа 2023 года в Ростове-на-Дону введут дополнительные платные парковки на улицах Социалистической и Серафимовича.

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