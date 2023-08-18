«Станция Морская» приглашает отметить Яблочный Спас. Фото: предоставлено ООО «Азовское Взморье».

Ежегодно, 19 августа Православная Церковь празднует Преображение Господне - один из двунадесятых праздников, который в народе называют Яблочный Спас. Считается, что в Яблочный Спас, а и в любой другой большой цер овный праздни , нельзя заниматься тяжелым физичес им трудом.

В этом году СПА- омпле с «Станция Морс ая» приглашает отметить народный праздни Яблочный Спас на берегу моря! В этот день можно насладиться спокойной обстановкой без а их-либо а тивностей возле четырех теплых панорамных бассейнов, один из оторых — новин а 3D бассейн «Птица» со сте лянными стенами.

Это хорошая возможность почитать книгу, расслабиться в тени деревьев, полежать на шезлонге у бассейна, на пес е или в тени под шатром. Также к услугам гостей две сауны с панорамным видом – финская и сено-травяная, арома-сауна, панорамное джа узи под от рытым небом. А на закате можно посмотреть любимый фильм. Каждый сможет выбрать для себя то, что ему больше всего нравится.

На территории комплекса также открылся новый безал огольный бар Fresh-Fruit-Bar, в котором можно попробовать прохладный свежевыжатый яблочный фреш. В честь праздника каждый второй такой напиток предложат бесплатно.

20 августа парк семейного отдыха приглашает всех желающих принять участие в турнире по настольному теннису. Победители, занявшие первые три места, получат медали Морской. Судьей турнира выступит Малерян Генри - профессиональный тренер, КМС по настольному теннису, чемпион спарта иады учащихся России в оманде.

Погрузитесь в атмосферу спо ойствия и умиротворения на Яблочный Спас. A турнир по настольному теннису поможет вам весело провести время с друзьями или семьей.

Располагается СПА- омпле с в 40 минутах от Ростова-на-Дону, напротив ж/д станции «Морс ая». Добраться туда можно на электричке, минуя все пробки.

Располагается СПА-ĸомплеĸс в Неклиновском районе, в поселке при ж/д станции «Морсĸая». Фото: предоставлено ООО «Азовское Взморье».

Узнать подробности и забронировать бесед у можно по телефону: +7 (961) 301-7000. Купить билеты со скидкой можно толь о на официальном сайте. 0+

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