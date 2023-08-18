Синоптики прогнозируют в Новочеркасске жаркие и солнечные выходные

В Новочеркасске сохранится жара Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске грядущие выходные, 19 и 20 августа, будут жаркими и солнечными. Об этом говорится в прогнозе на портале Гисметео (Gismeteo).

Днем в субботу воздух прогреется до +35, в воскресенье - до +36. Средняя температура по утрам и вечерам сохранится в пределах +20-28 градусов. По ночам ожидается +20.

Самый ветреный период прогнозируют в субботу, 19 августа порывы могут составлять от 8-11 м/с.

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