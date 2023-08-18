В Ростове-на-Дону профинансировали масштабный проект по модернизации цементного завода

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Ростовская компания ЗАО «Южтехмонтаж» получила гарантию возврата авансового платежа на сумму свыше 133 миллиона рублей от ВТБ. Гарантия выдана в обеспечение обязательств в рамках проекта по исполнению работ по поставке металлоконструкций, а также строительства технологической линии по производству цемента сухим способом на территории цементного завода «Первомайский» ОАО «Новоросцемент». Производительность нового объекта составит две тысячи тонн клинкера (высокопрочной морозостойкой добавки при производстве цемента) в сутки.

- Выдача гарантии предприятию позволила начать реализацию масштабного проекта по модернизации цементного завода «Первомайский» и существенно укрепить свои позиции в сегменте региона. Мы предлагаем предпринимателям и компаниям региона широкий спектр банковских продуктов и сервисов — от расчетного обслуживания до экспертного документарного сопровождения сделок, — отметил Юрий Авдеев, управляющий банка в Ростовской области — вице-президент.

Как рассказал генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж» Виталий Свитенко, компания уже более десяти лет сотрудничает с банком. Когда стал вопрос о запуске крупного совместного проекта, партнеры сразу обратились за экспертизой к специалистам ВТБ. Виталий Свитенко уверен, что доступное финансирование, а также качественная поддержка банка позволит предприятию сохранить собственные ресурсы и высокий темп реализации проекта.