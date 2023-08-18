В Ростове ограничат движение по улице Мильчакова

Ограничение начнет действовать с понедельника, 21 августа. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове из-за проведения дорожных работ на улице Мильчакова ограничат проезд на пересечении улиц Мильчакова и Благодатной, сообщили в городской администрации.

В частности, ограничение проезда будет действовать с 21 августа по 15 сентября.

Напомним, в 250 метрах от улицы Мильчакова, на проспекте Стачки, начали тестировать первый в Ростове умный пешеходный переход. Он может распознавать приближение пешеходов и сообщать об этом водителям, а также фиксировать нарушения ПДД, когда водители не пропускают пешеходов.

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