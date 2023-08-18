В Ростовской области пенсионеры активно осваивают банковские сервисы

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Всё большее число пенсионеров Дона переводят получение пенсии на банковские карты, поскольку это удобно и выгодно. Чтобы пожилое население региона лучше ориентировалось в работе безналичных сервисов, для них в отделениях Сбера проходят регулярные лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности.

Сотрудники банка всегда оказывают помощь пожилым людям – помогают распознать махинации, отговаривают от отправки денег мошенникам. Так, от финансовых потерь удалось спасти 70-летнего пенсионера. Он обратился в банк с просьбой перевести 50 тысяч рублей на другой счет, поскольку злоумышленник убедил его отправить деньги на «защищенный» счет. Сотрудница банка поняла, что пенсионер попался на удочку мошенников, и вызвала полицию.

- Для нас пенсионеры – это особая категория клиентов, для них мы проводим лекции по финансовой грамотности. Наши сотрудники учат в том числе, как пользоваться картой и специальными пенсионными программами. В отличие от мошенников, сотрудники банка и правоохранительных органов никогда не запрашивают данные карт, пароли и коды, а также не предлагают клиенту под видом спасения его средств перевести деньги на «защищенный счет». Клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Если мошеннику все-таки удалось узнать какую-то информацию, нужно немедленно позвонить в банк и сообщить о случившемся, - рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

В целом, использование банковской карты позволяет пенсионерам не зависеть от доставщика пенсий, легко управлять финансами в мобильном приложении, заказывать справки для получения льгот, социальной карты и скидок в магазинах. А регулярные занятия по финансовой грамотности позволят безопасно распоряжаться личными денежными средствами.