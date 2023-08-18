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НовостиОбщество18 августа 2023 12:49

В Ростове-на-Дону запустили новое спецпредложение для родителей

При оформлении подписки МТС Junior они получат 30% скидки на покупку смартфонов Samsung и Xiaomi
Наталья ВЕСНИНА
Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

МТС запустила новое предложения для покупателей смартфонов. Клиенты, оформившие подписку МТС Junior на один год, получат скидку до 30% на смартфоны в розничной сети.

Оформить подписку сроком на один год и приобрести смартфон со скидкой до 30% можно как в любом магазине компании, так и онлайн – в интернет-магазине. В рамках акции для клиентов доступно около 150 моделей смартфонов Samsung и Xiaomi. Специальное предложение доступно во всех регионах России.

- Пользователи экосистемы МТС всегда получают актуальные предложения с большой выгодой. Наше новое предложение даст возможность покупателям получить не только современный смартфон со значительной скидкой, но и доступ к развивающим и развлекательным детским сервисам, что актуально с учётом приближающегося учебного сезона, – прокомментировал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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