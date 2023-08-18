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НовостиЗвезды18 августа 2023 13:51

Владимир Путин выделил грант на детский балет в Ростове-на-Дону

Глава государства поддержал создание и постановку в Ростове-на-Дону балета «Буратино»
Ангелина СКИБА
Проект балета «Буратино» прошел конкурс инициатив общенационального значения

Проект балета «Буратино» прошел конкурс инициатив общенационального значения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин выделил грант на создание детского балета в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация указана в распоряжении главы государства от 17 августа 2023 года.

Судя по документу, средства на реализацию проекта должен получить преподаватель и заведующий отделением «Искусство балета» Ростовского колледжа искусств Альберт Загретдинов.

Специалист займется созданием и постановкой балета «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого.

Добавим, кроме ростовского проекта президент также поддержал десятки других творческих инициатив общенационального значения в области культуры и искусства, прошедших конкурс в 2022 году.

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