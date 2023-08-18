В Ростовской области завели дело на мужчину, дети которого страдают ожирением

На мужчина завели дело по нескольким статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области возбудили уголовное дело на мужчину, который избил сына и угрожал ему убийством. Об этом сообщил собственный источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, проблемы в семье начались после смерти жены дончанина. Он начал чаще выпивать и устраивать скандалы 17-летней дочери и 16-летнему сыну. А однажды закричал, что убьет юношу, и избил. После этого пострадавший обратился в больницу — у него был выбит зуб, зафиксированы побои.

Семьей заинтересовались контролирующие органы. На мужчину завели уголовное дело по статьям «Причинение легкого вреда здоровью», «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание по данным статьям — до 5 — 7 лет колонии. Решается также вопрос о лишении мужчины родительских прав.

Сейчас дочь и сын подозреваемого приходят в себя. Судя по всему, стресс отразился на их общем самочувствии. Так, говорит источник, в свои годы вес подростков перевалил за 100 килограммов.

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