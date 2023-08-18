В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в остановку и сбила женщину

Очевидцы сообщили о пострадавшей женщине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону, на проспекте Михаила Нагибина, легковушка врезалась в остановку и сбила женщину. Об этом сегодня, 18 августа, сообщают очевидцы.

По словам людей, пострадавшая получила травмы. Предварительно, на место происшествия приезжала скорая помощь.

Официального подтверждения этой информации у «КП - Ростов-на-Дону» пока не имеется. Запрос уже направили в отдел пропаганды УГИБДД России по региону, сотрудники ведомства сейчас уточняют детали.

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